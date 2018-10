The following instruments on XETRA do have their last trading day on10.10.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am10.10.2018ISIN NameCA96144Y2096 WESTRIDGE RES NEWUS4825391034 KLX INC. DL-,01US8385181081 SOUTH JERSEY IND. DL 1,25US87162H1032 SYNTEL INC.