The following instruments on XETRA do have their last trading day on10.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am10.08.2017ISIN NameCA0107311072 ALKALI3 RES INC.DE0005173306 ASKNET AG NA O.N.USU0018YAA02 ANTERO MIDSTR.P.16/24REGS,US84760C1071 SPECTRANETICS DL-,01