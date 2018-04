The following instruments on XETRA do have their last trading day on10.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am10.04.2018ISIN NameAU0000AQHHA7 APA GROUP 2072 FLRJE00B5BCW814 UNITED CO.RUSAL DL -,01US8781932004 TEARLAB CORP.NEW DL-,001