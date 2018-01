The following instruments on XETRA do have their last trading day on09.01.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am09.01.2018ISIN NameAU000000AQQ5 APHRODITE GOLD LTDCA2802905034 EDGEWATER EXPLORATION NEWUS18451N3035 CLEANT.SO.INTL DL-,001US34634E1029 FORM HLDGS CORP. DL-,01US45329R1095 INC RESEAR.HLDGS A DL-,01US7136615025 PEREGRINE PHARMA. DL-,001