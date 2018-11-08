Erweiterte Funktionen
Weitere Suchergebnisse zu "Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF":
Lyxor MSCI All Country World. - XFRA FRA: DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 08.11.2018
08.11.18 20:00
Xetra Newsboard
The following instruments on XETRA do have their last trading day on
08.11.2018
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am
08.11.2018
ISIN Name
FR0010833574 LY.FTSE E./N.G.D.UETF DEO
FR0011079466 LY.MSCI AL.CO.WO.UETF CEO
FR0011146315 L.E.HRMWGB.1-3Y(DR)UETF A
FR0011146349 L.E.HRMWGB.3-5Y(DR)UETF A
FR0011146356 L.EHRMWGB5-7Y(DR)UETF A
FR0011645647 LYX.EUROS.BA.(DR)UETF A
US00973E1029 AKERS BIOS. DL-,01
US7611234052 RESHAPE LIFESCIEN.DL -,01
08.11.2018
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am
08.11.2018
ISIN Name
FR0010833574 LY.FTSE E./N.G.D.UETF DEO
FR0011079466 LY.MSCI AL.CO.WO.UETF CEO
FR0011146315 L.E.HRMWGB.1-3Y(DR)UETF A
FR0011146349 L.E.HRMWGB.3-5Y(DR)UETF A
FR0011146356 L.EHRMWGB5-7Y(DR)UETF A
FR0011645647 LYX.EUROS.BA.(DR)UETF A
US00973E1029 AKERS BIOS. DL-,01
US7611234052 RESHAPE LIFESCIEN.DL -,01
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|238,6936 €
|236,205 €
|- €
|0,00%
|26.01./00:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|FR0011079466
|LYX0MG
|248,16 €
|218,52 €
Werte im Artikel
88,90
+1,52%
238,69
+1,05%
42,46
+0,78%
101,94
-0,03%
112,01
-0,07%
122,45
-0,10%
2,25
-10,57%
1,94
-28,94%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|238,25 €
|+1,32%
|07.11.18
|Hamburg
|237,30 €
|+2,02%
|07.11.18
|Fondsgesellschaft
|238,6936 €
|+1,05%
|07.11.18
|Frankfurt
|239,90 €
|+0,99%
|09:06
|Düsseldorf
|236,40 €
|+0,70%
|07.11.18
|Xetra
|239,60 €
|+0,67%
|17:36
|München
|236,85 €
|+0,51%
|07.11.18
|Stuttgart
|235,10 €
|+0,15%
|05.11.18
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.