The following instruments on XETRA do have their last trading day on08.11.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am08.11.2018ISIN NameFR0010833574 LY.FTSE E./N.G.D.UETF DEOFR0011079466 LY.MSCI AL.CO.WO.UETF CEOFR0011146315 L.E.HRMWGB.1-3Y(DR)UETF AFR0011146349 L.E.HRMWGB.3-5Y(DR)UETF AFR0011146356 L.EHRMWGB5-7Y(DR)UETF AFR0011645647 LYX.EUROS.BA.(DR)UETF AUS00973E1029 AKERS BIOS. DL-,01US7611234052 RESHAPE LIFESCIEN.DL -,01