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 Fonds    


Lyxor MSCI All Country World. - XFRA FRA: DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 08.11.2018




08.11.18 20:00
Xetra Newsboard

The following instruments on XETRA do have their last trading day on
08.11.2018
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am
08.11.2018

ISIN Name

FR0010833574 LY.FTSE E./N.G.D.UETF DEO
FR0011079466 LY.MSCI AL.CO.WO.UETF CEO
FR0011146315 L.E.HRMWGB.1-3Y(DR)UETF A
FR0011146349 L.E.HRMWGB.3-5Y(DR)UETF A
FR0011146356 L.EHRMWGB5-7Y(DR)UETF A
FR0011645647 LYX.EUROS.BA.(DR)UETF A
US00973E1029 AKERS BIOS. DL-,01
US7611234052 RESHAPE LIFESCIEN.DL -,01


Aktuell
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
238,6936 € 236,205 € -   € 0,00% 26.01./00:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
FR0011079466 LYX0MG 248,16 € 218,52 €
Werte im Artikel
88,90 plus
+1,52%
238,69 plus
+1,05%
42,46 plus
+0,78%
101,94 minus
-0,03%
112,01 minus
-0,07%
122,45 minus
-0,10%
2,25 minus
-10,57%
1,94 minus
-28,94%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		238,25 € +1,32%  07.11.18
Hamburg 237,30 € +2,02%  07.11.18
Fondsgesellschaft 238,6936 € +1,05%  07.11.18
Frankfurt 239,90 € +0,99%  09:06
Düsseldorf 236,40 € +0,70%  07.11.18
Xetra 239,60 € +0,67%  17:36
München 236,85 € +0,51%  07.11.18
Stuttgart 235,10 € +0,15%  05.11.18
  = Realtime
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