The following instruments on XETRA do have their last trading day on08.03.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am08.03.2019ISIN NameAU000000EXU5 EXPLAURUM LTDAU000000THX0 THUNDELARRA LTD.GB00B4QMVR10 FLYBE GROUP PLC LS -,01US04624N1072 ASTERIAS BIOTHERAP. AUS67069D1081 NUTRISYSTEM (NEW) DL-,001