The following instruments on XETRA do have their last trading day on07.11.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am07.11.2018ISIN NameAU000000GSC8 GLOBAL GEOSCIENCE LTDGB0001411924 SKY PLC LS -.50US4525362046 IMMUNOC. THERAP. DL-,001