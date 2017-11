The following instruments on XETRA do have their last trading day on07.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am07.11.2017ISIN NameAU000000K2P1 KORE POTASH LTDCA10568B3065 BRAVURA VENTURESCA1353721006 CANADIA.BIOCEUTICAL CORP.CA3719373019 GEODEX MINERALSCA53680Q1081 LITHIUM AMERICAS CORP.KYG980891082 WUYI INTL PHARM. HD -,01XS1204622960