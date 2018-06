The following instruments on XETRA do have their last trading day on07.06.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am07.06.2018ISIN NameCA9106242048 UNITED HUNTER OIL+GASCH0323874260 SWISS MERCHANT GRPUSU8151EAE69 SESI LLC 17/24 REGSUS68557N1037 ORBITAL ATK INC. DL-,01XS1382783527 CHEMOURS 16/23