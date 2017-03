The following instruments on XETRA do have their last trading day on07.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am07.03.2017ISINCA12481A1003CA47713E1088GB00B0RFL714GB00B1TWX932USU0389LAB72US0396701049US5635681043US87164P1030