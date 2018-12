The following instruments on XETRA do have their last trading day on06.12.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am06.12.2018ISIN NameAU000000PRY5 PRIMARY HEALTH CARE LTDCA8022201039 SANTE VERITAS HLDS INC.CA95989W3021 WEQ HOLDINGSIL0011213001 SODASTREAM INTL IS-,645KYG669641188 OCEAN RIG UDW INC. AUS02916P1030 AMERICAN RAILCAR DL-,01