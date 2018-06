The following instruments on XETRA do have their last trading day on06.06.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am06.06.2018ISIN NameCA02153C2031 ALTIPLANO MINERALS LTDCA8589158879 STERLING RESOURCES LTD.IE00BGDWNL65 X(IE)-MSCI AC F.E.XJAP.2CUS61166W1018 MONSANTO CO. DL-,01