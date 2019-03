The following instruments on XETRA do have their last trading day on06.03.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am06.03.2019ISIN NameBMG359471031 FLEX LNG LTD DL-,01CA03836K1093 APPX GROUP HOLDINGS INC.CA26824W1086 EA EDUCATION GROUP INC.CA45112R1001 ICON EXPLORATIONUS29266S1069 ENDOLOGIX DL-,001US63245Q1058 NTL AMER.UNI.HLDGS DL-,01