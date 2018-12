The following instruments on XETRA do have their last trading day on05.12.2018 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letztenHandelstag am 05.12.2018ISIN NameLU0269999792 M.A.-DAXGL BRIC IN.UETFLU0269999958 M.A.-DAXGL RUSSIA IN.UETF