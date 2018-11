The following instruments on XETRA do have their last trading day on05.11.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am05.11.2018ISINCA09852X3058CA3055543050CA92143R2046CA95914Q2062IE0009751193US12673P1057US25374L1089US2803581022US48562P1030US81724Q1076