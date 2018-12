The following instruments on XETRA do have their last trading day on04.12.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am04.12.2018ISIN NameAU000000CAB7 CABCHARGE AUSTRALIA LTD.AU000000KRL3 KANGAROO RESOURCES LTDAU000000SPI6 SPITFIRE MATERIALS LTD.AU000000TAW7 TAWANA RESOURCES N.L