The following instruments on XETRA do have their last trading day on03.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am03.11.2017ISIN NameCA0534981018 AVANTI ENERGY INC.GB00BRTL8Q42 QUANTUM PHARMA PLC LS-,10LU0246498066 CS IF 5-CS(L) INFRA.EQ.BHUS172967HZ75 CITIGROUP INC. DEP. PFD NUS24661P5008 DELCATH SYS INC. DL-,01US84651P1003 SPARK NETWORKS DL -,001