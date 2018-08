The following instruments on XETRA do have their last trading day on03.08.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am03.08.2018ISIN NameANN6748L1027 ORTHOFIX INT. DL-,10XS1265903937 VERALLIA PACKAGING 15/22XS1748432876 ZPG 18/23