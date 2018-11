The following instruments on XETRA do have their last trading day on02.11.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am02.11.2018ISIN NameAU000000ASY5 ASSEMBLEBAY LTDCA01479Q1028 ALEXANDRA CAPITALGB00BZ02MH16 NEX GROUP PLC LS-,175GB0033856740 SINCLAIR PHARMA PLC LS-01SG2C47963963 VARD HOLDINGS LTD.US0921131258 BLACK HILLS CORP. EQU.UTSUS16965P1030 CHIPMOS TECH.ADR 20 TA10US45790J3059 INPIXON DL -,01