The following instruments on XETRA do have their last trading day on02.07.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am02.07.2018ISIN NameCA1431312091 CARMAX MINING CORP. NEWDE000A2DAE11GB00B1VNST91 LAIRD PLC LS -,28125US40650V1008 HALYARD HEALTH DL-,01US4945801037 KINDRED HEALTHCARE DL-,25US8746971055 TALLGRASS ENERGY PAR.UTS