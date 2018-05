The following instruments on XETRA do have their last trading day on02.05.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am02.05.2018ISIN NameAU000000IDC6 INDOCHINE MINING LTDAU000000MLI8 MINTAILS LTDCA00687U7078 ADIRA ENERGY LTDCA09204B1004 BLACK DRAGON GOLD CORP.CA13767U1093 CANNIMED THERAPEUTICSCA61186P1027 MONTAN MINING CORP.CA77543A1093 ROKMASTER RESOURCES CORP.CA86804A2039 SUPER NOVA PETROLEUMCH0030773102 MATADOR PR.EQ. INH. SF 10US24661P6097 DELCATH SYS NEW DL-,01