The following instruments on XETRA do have their last trading day on02.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am02.02.2017ISIN NameCA0598421042 BANDERA GOLDCA9219454084 VANTEX RESOURCES LTDCA92511T1057 VERSABANKDE000DK0EVN3DE000DK0FC33US0376041051 APOLLO EDUCAT.GR. A O.N.