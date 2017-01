The following instruments on XETRA do have their last trading day on02.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am02.01.2017ISINAU0000XINEU9AU000000BYR5CA29458R2054CA65500B1031CA91732K1093LU0206725524US12648L1061US2916411083XS0943769470