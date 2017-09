The following instruments on XETRA do have their last trading day on01.09.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am01.09.2017ISIN NameCA2909283087 EMGOLD MNG CORP.US0124231095 ALBANY MOLECULAR DL-,01US1484111018 A.M. CASTLE DL-,01