The following instruments on XETRA do have their last trading day on01.06.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am01.06.2018ISINCA7837274074DE000DXA0SM3KYG549712084US01861G1004US30555Q1085US47010C2017US50420D1081US83408W1036