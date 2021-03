Capital Adjustment - 10.03.2021 Das Instrument FPO - BMG702781094 - PETRA DIAMONDS LTD. - wird ex gehandelt am 10.03.2021. Aus technischen Gruenden wir der Ex-Indikator jedoch leider nicht angezeigt. Wir bitten um ihr Verstaendnis. The instrument FPO - BMG702781094 - PETRA DIAMONDS LTD. - has its ex-capital adjustment day on 10.03.2021. Due to technical reason the ex indikator will not be displayed. We kindly ask for your understanding.