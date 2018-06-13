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FLEX PHARMA INC. - XFRA FP1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
13.06.18 15:37
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FLEX PHARMA INC. DL-,0001 FP1 US33938A1051
AB/FROM ONWARDS 13.06.2018 15:30 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FLEX PHARMA INC. DL-,0001 FP1 US33938A1051
AB/FROM ONWARDS 13.06.2018 15:30 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|1,40 $
|4,18 $
|-2,78 $
|-66,51%
|13.06./16:13
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US33938A1051
|A14M1P
|8,98 $
|1,30 $
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|FLKS 1,39$ (-67%)
|16:24