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FLEX PHARMA INC. - XFRA FP1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




13.06.18 15:37
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FLEX PHARMA INC. DL-,0001 FP1 US33938A1051


AB/FROM ONWARDS 13.06.2018 15:30 CET


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US33938A1051 A14M1P 8,98 $ 1,30 $
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