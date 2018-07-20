Erweiterte Funktionen



FINEQIA INTERN. INC. O.N. - XFRA FNQA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




20.07.18 16:47
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FINEQIA INTERN. INC. O.N. FNQA CA31788W1023


AB/FROM ONWARDS 20.07.2018 16:45 CET


Aktuell
Exklusiver Riesendeal - Starke Quartalszahlen in Kürze
2.332% Cannabis Hot Stock

FinCanna Capital Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,007 € 0,005 € 0,002 € +40,00% 20.07./08:16
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA31788W1023 A2ADY5 0,036 € 0,0030 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
München 0,007 € +40,00%  08:03
Frankfurt 0,007 € +16,67%  16:50
Berlin 0,003 € 0,00%  19.07.18
  = Realtime
Aktuell
Kobalt Hot Stock 2018 - Bohrprogramm abgeschlossen - Bohrresultate in Kürze. 914% Kobalt Hot Stock Cameo Cobalt

Cameo Cobalt Inc.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...