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FINEQIA INTERN. INC. O.N. - XFRA FNQA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
20.07.18 16:47
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FINEQIA INTERN. INC. O.N. FNQA CA31788W1023
AB/FROM ONWARDS 20.07.2018 16:45 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FINEQIA INTERN. INC. O.N. FNQA CA31788W1023
AB/FROM ONWARDS 20.07.2018 16:45 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,007 €
|0,005 €
|0,002 €
|+40,00%
|20.07./08:16
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA31788W1023
|A2ADY5
|0,036 €
|0,0030 €
= Realtime
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