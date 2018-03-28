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SRV YHTIOET 18-22 - XFRA FI4000315395: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
28.03.18 13:46
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SRV YHTIOET 18-22 FI4000315395
AB/FROM ONWARDS 28.03.2018 13:45 CET
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SRV YHTIOET 18-22 FI4000315395
AB/FROM ONWARDS 28.03.2018 13:45 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|99,50 €
|99,60 €
|-0,10 €
|-0,10%
|28.03./14:49
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|FI4000315395
|A19YAQ
|100,30 €
|99,00 €
= Realtime
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