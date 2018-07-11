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SONORO ENERGY LTD NEW - XFRA FDZN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
11.07.18 09:19
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SONORO ENERGY LTD NEW FDZN CA83569D6054
AB/FROM ONWARDS 11.07.2018 08:27 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SONORO ENERGY LTD NEW FDZN CA83569D6054
AB/FROM ONWARDS 11.07.2018 08:27 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,023 €
|0,043 €
|-0,02 €
|-46,51%
|11.07./10:04
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA83569D6054
|A2JSGB
|0,13 €
|0,023 €
= Realtime
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