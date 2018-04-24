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AUSTRAL.DAIRY FARMS - XFRA F9H: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




24.04.18 08:03
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AUSTRAL.DAIRY FARMS F9H AU000000AHF7


AB/FROM ONWARDS 24.04.2018


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000AHF7 A12EBF 0,11 € 0,051 €
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