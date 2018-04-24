Erweiterte Funktionen
AUSTRAL.DAIRY FARMS - XFRA F9H: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
24.04.18 08:03
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AUSTRAL.DAIRY FARMS F9H AU000000AHF7
AB/FROM ONWARDS 24.04.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AUSTRAL.DAIRY FARMS F9H AU000000AHF7
AB/FROM ONWARDS 24.04.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,095 €
|0,095 €
|- €
|0,00%
|24.04./07:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000AHF7
|A12EBF
|0,11 €
|0,051 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.