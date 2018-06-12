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Hexagon Resources - XFRA F93: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
12.06.18 08:34
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HEXAGON RESOURCES LTD F93 AU000000HXG7
AB/FROM ONWARDS 12.06.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HEXAGON RESOURCES LTD F93 AU000000HXG7
AB/FROM ONWARDS 12.06.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,125 €
|0,117 €
|0,008 €
|+6,84%
|06.06./22:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000HXG7
|A2ABJ0
|0,16 €
|0,047 €
= Realtime
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