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Hexagon Resources - XFRA F93: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




12.06.18 08:34
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HEXAGON RESOURCES LTD F93 AU000000HXG7


AB/FROM ONWARDS 12.06.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,125 € 0,117 € 0,008 € +6,84% 06.06./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000HXG7 A2ABJ0 0,16 € 0,047 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 0,125 € +6,84%  06.06.18
Berlin 0,13 € +4,00%  08:08
Frankfurt 0,104 € +2,97%  08:05
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