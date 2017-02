DIE FOLGENDEN FONDS SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING FUNDs ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILBNPP L1-SAFEE NE.W10INH. F6WH LU0194605332 BAW/UFNBNPP L1-SAFE DE. W10 CL. F6WK LU0194607205 BAW/UFNBNPP L1-SAFE DE. W7 CD F6WJ LU0191758126 BAW/UFN