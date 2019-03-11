Erweiterte Funktionen



Finders Resources - XFRA F1C: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




11.03.19 07:59
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FINDERS RESOURCES LTD F1C AU000000FND9


AB/FROM ONWARDS 11.03.2019


Aktuell
Lithium Hot Stock sorgt mit 50 Mio. Dollar Deal für Paukenschlag
Jetzt 1.177% mit Lithium Aktientip MGX Minerals

MGX Minerals Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,059 € 0,059 € -   € 0,00% 11.03./08:10
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000FND9 A0MSJU 0,15 € 0,052 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,059 € 0,00%  08:10
Stuttgart 0,059 € 0,00%  08:46
Berlin 0,062 € 0,00%  07.03.19
  = Realtime
Aktuell
100 Mio. Dollar Molybdän-Übernahme - Molybdän steigt 200%. 1.707% Moybdenum Hot Stock Cameo Cobalt

Cameo Cobalt Inc.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...