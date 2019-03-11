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Finders Resources - XFRA F1C: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
11.03.19 07:59
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FINDERS RESOURCES LTD F1C AU000000FND9
AB/FROM ONWARDS 11.03.2019
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FINDERS RESOURCES LTD F1C AU000000FND9
AB/FROM ONWARDS 11.03.2019
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,059 €
|0,059 €
|- €
|0,00%
|11.03./08:10
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000FND9
|A0MSJU
|0,15 €
|0,052 €
= Realtime
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