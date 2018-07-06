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FAMILY ZONE CYBER SAFET. - XFRA F04: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




06.07.18 08:16
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FAMILY ZONE CYBER SAFETY F04 AU000000FZO0


AB/FROM ONWARDS 06.07.2018 08:09 CET


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000FZO0 A2H5ST 0,61 € 0,25 €
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