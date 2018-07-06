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FAMILY ZONE CYBER SAFET. - XFRA F04: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
06.07.18 08:16
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FAMILY ZONE CYBER SAFETY F04 AU000000FZO0
AB/FROM ONWARDS 06.07.2018 08:09 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FAMILY ZONE CYBER SAFETY F04 AU000000FZO0
AB/FROM ONWARDS 06.07.2018 08:09 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,297 €
|0,281 €
|0,016 €
|+5,69%
|06.07./08:30
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000FZO0
|A2H5ST
|0,61 €
|0,25 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,297 €
|+5,69%
|08:17
= Realtime
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