Voraussetzung fuer die Einbeziehung von Wertpapieren in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierboerse (FWB) ist die Gewaehrleistung einer ordnungsgemaessen Erfuellung der Boersengeschaefte (Abwicklung). Hierfuer ist fuer jedes Wertpapier eine Bestaetigung der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, bzw. der Clearstream Banking SA, Luxemburg (nachfolgend: Clearstream) durch eine Abwicklungserklaerung erforderlich. Mit Wirkung zum 22. November 2021 wird fuer die nachfolgenden Wertpapiere die Abwicklungserklaerung entzogen: KYG012921469 IE0004445015 LU0053696224 IE0034004030 LU0231490524 IE0002987208 LU0247991317 IE0031386414 LU0090908194 GB0008192063 LU0247985343 IE0031332483 LU0064070138 GB0000804335 LU0073232471 LU0181496059 IE0002122038 GB0000796242 LU0266117414 LU0109392836 IE0004444828 GB0000799923 LU0095343264 IE0030412666 IE0001257090 GB0000822576 LU0167813129 IE00B0JY6M65 IE0031027877 GB0030655780 LU0096450555 IE00B0JY6N72 IE0032746970 GB0033521955 LU0095343421 LU0219440764 IE0031138864 GB00B2PSLK99 LU0069164738 IE0009511647 LU0245329841 LU0133194562 IE0009531827 LU0245182059 LU0439765321 IE0032746863 LU0395794307 IE0005264431 IE0001256803 LU0082616367 IE0005272640 IE0004445239 LU0117841782 IE00B06CFP96