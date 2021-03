XFRA : Emer Info MIC: XFRA-Issue resolved, trading tb resumed

Die frueher gemeldete Stoerung fuer Aktien im Markt Boerse Frankfurt (MIC: XFRA, Handelssystem T7) ist behoben. Der Handel wird wie unten beschrieben wieder aufgenommen. Bitte pruefen Sie, ob Ihre Architektur neu gestartet werden muss. Bitte ueberpruefen Sie ebenfalls Ihre Orders. Die Wiederaufnahme des Handels erfolgt nach folgendem Zeitplan - fuer alle Produkte (MEZ / MESZ) : Start von Pretrading fruehestens ab 08:30 Uhr Start von Continuous Auction fruehestens ab 08:35 Uhr Informationen finden Sie auch unter www.xetra.com. Entschuldigen Sie bitte die entstandenen Unannehmlichkeiten. Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an Cash Markets Operations unter der Telefonnummer +49-69-211-11400. --- The earlier reported issue for equities in the market Boerse Frankfurt (MIC: XFRA, trading system T7) is resolved. Trading will be resumed as laid out below. Please check whether your architecture has to be restarted. Please also check status of your orders. The trading resumption will take place as per the following schedule - for all products (CES / CEST) : Earliest start of Pretrading from 08:30 Earliest start of Continuous Auction from 08:35 Information is also available on www.xetra.com. We would like to appologize for any inconveniences caused. Please do not hesitate to contact Cash Markets Operations at +49-69-211-11400 for any questions you may have.