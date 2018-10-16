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MGM Wireless - XFRA EZY: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




16.10.18 08:08
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MGM WIRELESS LTD. EZY AU000000MWR6


AB/FROM ONWARDS 16.10.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
1,96 € 1,84 € 0,12 € +6,52% 16.10./08:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000MWR6 768565 2,05 € 0,21 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 1,96 € +6,52%  08:01
Hamburg 1,96 € +6,52%  08:03
Berlin 1,96 € +6,52%  08:08
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