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MGM Wireless - XFRA EZY: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
04.10.18 07:46
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MGM WIRELESS LTD. EZY AU000000MWR6
AB/FROM ONWARDS 04.10.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MGM WIRELESS LTD. EZY AU000000MWR6
AB/FROM ONWARDS 04.10.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,02 €
|1,99 €
|0,03 €
|+1,51%
|04.10./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MWR6
|768565
|2,05 €
|0,21 €
= Realtime
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