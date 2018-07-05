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MGM Wireless - XFRA EZY: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




05.07.18 08:33
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MGM WIRELESS LTD. EZY AU000000MWR6


AB/FROM ONWARDS 05.07.2018 08:12 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
1,39 € 1,31 € 0,08 € +6,11% 05.07./08:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000MWR6 768565 1,41 € 0,19 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 1,46 € +11,45%  09:19
Berlin 1,39 € +6,11%  08:36
Hamburg 1,31 € 0,00%  08:12
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