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MGM Wireless - XFRA EZY: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
05.07.18 08:33
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MGM WIRELESS LTD. EZY AU000000MWR6
AB/FROM ONWARDS 05.07.2018 08:12 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MGM WIRELESS LTD. EZY AU000000MWR6
AB/FROM ONWARDS 05.07.2018 08:12 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|1,39 €
|1,31 €
|0,08 €
|+6,11%
|05.07./08:36
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MWR6
|768565
|1,41 €
|0,19 €
= Realtime
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