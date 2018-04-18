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MGM Wireless - XFRA EZY: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




18.04.18 09:20
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MGM WIRELESS LTD. EZY AU000000MWR6


AB/FROM ONWARDS 18.04.2018 08:26 CET


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Stargeologe von Highflyer Nemaska Lithium setzt auf unseren 495% Lithium Hot Stock 2018
nach 7.650% mit Millennial Lithium und 8.011% mit AVZ Minerals  
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,69 € 0,666 € 0,024 € +3,60% 18.04./08:29
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000MWR6 768565 0,75 € 0,19 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,69 € +3,60%  08:26
Berlin 0,69 € +3,60%  08:29
Hamburg 0,67 € +0,60%  08:02
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