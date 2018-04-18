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MGM Wireless - XFRA EZY: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
18.04.18 09:20
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MGM WIRELESS LTD. EZY AU000000MWR6
AB/FROM ONWARDS 18.04.2018 08:26 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MGM WIRELESS LTD. EZY AU000000MWR6
AB/FROM ONWARDS 18.04.2018 08:26 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,69 €
|0,666 €
|0,024 €
|+3,60%
|18.04./08:29
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MWR6
|768565
|0,75 €
|0,19 €
= Realtime
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