NUVA: EX KAPITALMASSNAHME HEUTE / EX CAPITAL ADJUSTMENT TODAYFOLGENDES INSTRUMENT WIRD HEUTE (10.05.2018) EX KAPITALMASSNAHMEGEHANDELT.THE FOLLOWING INSTRUMENT IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT TODAY(10.05.2018).KUERZEL (SHORT CODE): ISIN: INSTRUMENT NAME:NUVA DE000A2E4MK4 NORATIS AG INH. O.NAUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT.DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPLAYED."