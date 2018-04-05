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EV ENERGY P./FIN.2019 - XFRA EV2A: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




05.04.18 07:12
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EV ENERGY P./FIN.2019 EV2A US26926XAB91


AB/FROM ONWARDS 05.04.2018 08:00 CET


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US26926XAB91 A1GV85 81,74 $ 36,05 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 46,00 $ 0,00%  08:01
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