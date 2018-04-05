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EV ENERGY P./FIN.2019 - XFRA EV2A: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
05.04.18 07:12
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EV ENERGY P./FIN.2019 EV2A US26926XAB91
AB/FROM ONWARDS 05.04.2018 08:00 CET
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EV ENERGY P./FIN.2019 EV2A US26926XAB91
AB/FROM ONWARDS 05.04.2018 08:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|46,34 $
|46,34 $
|- $
|0,00%
|05.04./07:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US26926XAB91
|A1GV85
|81,74 $
|36,05 $
= Realtime
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