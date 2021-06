XFRA : EOD 20:30 Boerse Frankfurt will be delayed

End of Day (20:30) Boerse Frankfurt wird heute verspaetet starten. Weitere Informationen werden so bald wie moeglich zur Verfuegung gestellt. Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an Cash Markets Operations unter der Telefonnummer +49-69-211-11400 End of Day (20:30) of Boerse Frankfurt will start with delay. Further Information will be provided as soon as possible. Please do not hesitate to contact Cash Markets Operations at +49-69-211-11400 for any questions you may have.