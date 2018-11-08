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BARD1 LIFE SCIENCES - XFRA EGQ: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
08.11.18 11:13
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BARD1 LIFE SCIENCES EGQ AU000000BD12
AB/FROM ONWARDS 08.11.2018 11:10 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BARD1 LIFE SCIENCES EGQ AU000000BD12
AB/FROM ONWARDS 08.11.2018 11:10 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,021 €
|0,027 €
|-0,006 €
|-22,22%
|08.11./12:22
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000BD12
|A2AL50
|0,030 €
|0,0040 €
= Realtime
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