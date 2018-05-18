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BARD1 LIFE SCIENCES - XFRA EGQ: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




18.05.18 14:10
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BARD1 LIFE SCIENCES EGQ AU000000BD12


AB/FROM ONWARDS 18.05.2018 14:10 CET


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000BD12 A2AL50 0,015 € 0,0010 €
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