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BARD1 LIFE SCIENCES - XFRA EGQ: AUSSETZUNG/SUSPENSION
10.05.18 10:08
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BARD1 LIFE SCIENCES EGQ AU000000BD12 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BARD1 LIFE SCIENCES EGQ AU000000BD12 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,01 €
|0,01 €
|- €
|0,00%
|10.05./07:44
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000BD12
|A2AL50
|0,019 €
|0,0010 €
= Realtime
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