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BARD1 LIFE SCIENCES - XFRA EGQ: AUSSETZUNG/SUSPENSION




10.05.18 10:08
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BARD1 LIFE SCIENCES EGQ AU000000BD12 BAW/UFN


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AU000000BD12 A2AL50 0,019 € 0,0010 €
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