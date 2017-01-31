Erweiterte Funktionen



1.GROUP BANK 12-27'MAXIZ. - XFRA EB0APH: WIEDERAUFNAHME/RESTART




31.01.17 07:32
Xetra Newsboard

DIE FOLGENDE ANLEIHE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING BOND IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

3,65 ERSTE GROUP BANK AG EB0APH AT0000A0VAK5


Aktuell
Besser als MGX Minerals - 1.700% in 12 Monaten!
Übernahme von größtem Lithium-Ölfeld-Projekt in Alberta!  
 
Power Metals Corp.



 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
98,65 € 98,65 € -   € 0,00% 31.01./09:07
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AT0000A0VAK5 EB0APH 100,50 € 98,30 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 98,65 € +0,10%  08:46
Stuttgart 98,65 € 0,00%  09:19
  = Realtime
Aktuell
Besser als MGX Minerals - 1.700% in 12 Monaten! Übernahme von größtem Lithium-Ölfeld-Projekt in Alberta!

Power Metals Corp.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...