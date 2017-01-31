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1.GROUP BANK 12-27'MAXIZ. - XFRA EB0APH: WIEDERAUFNAHME/RESTART
31.01.17 07:32
Xetra Newsboard
DIE FOLGENDE ANLEIHE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING BOND IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
3,65 ERSTE GROUP BANK AG EB0APH AT0000A0VAK5
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3,65 ERSTE GROUP BANK AG EB0APH AT0000A0VAK5
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|98,65 €
|98,65 €
|- €
|0,00%
|31.01./09:07
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AT0000A0VAK5
|EB0APH
|100,50 €
|98,30 €
= Realtime
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