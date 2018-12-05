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Galilee Energy - XFRA EA9: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
05.12.18 08:24
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GALILEE ENERGY LTD EA9 AU000000GLL4
AB/FROM ONWARDS 05.12.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GALILEE ENERGY LTD EA9 AU000000GLL4
AB/FROM ONWARDS 05.12.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,34 €
|0,377 €
|-0,037 €
|-9,81%
|05.12./09:01
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000GLL4
|A1CZ2H
|0,49 €
|0,074 €
= Realtime
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