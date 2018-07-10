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Galilee Energy - XFRA EA9: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
10.07.18 08:33
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GALILEE ENERGY LTD EA9 AU000000GLL4
AB/FROM ONWARDS 10.07.2018 08:08 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GALILEE ENERGY LTD EA9 AU000000GLL4
AB/FROM ONWARDS 10.07.2018 08:08 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,303 €
|0,257 €
|0,046 €
|+17,90%
|10.07./08:35
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000GLL4
|A1CZ2H
|0,30 €
|0,046 €
= Realtime
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